Дональд Трамп сообщил, что две американские вакцины от коронавируса на финальной стадии испытаний

По его словам, в ближайшие недели еще четыре вакцины выйдут на финальную стадию испытаний.
В США испытания двух вакцин от коронавируса выходят на финальную стадию. Об этом на брифинге в Белом доме сообщил президент Дональд Трамп.
По его словам, в ближайшие недели еще четыре вакцины выйдут на финальную стадию испытаний.
Трамп отметил, что в стране налажено массовое производство всех основных потенциальных вакцин, так что первая из них, которая будет одобрена, «станет доступна немедленно».
Источник: centralasia.media
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