Коронавирус в Туркменистане. Власти о нем молчат, а люди страдают

Власти Туркменистана на 10 дней закрыли все крупные торговые центры, рынки и развлекательные центры.
Об этом сообщает туркменская служба Радио Свободная Европа.
Пока власти официально не заявляют о наличии вируса в стране вводятся ограничения. Так в общественных местах уже необходимо соблюдать двухметровую дистанцию между людьми.
Тем временем больницы переполнены больными пневмонией, и медицинский персонал не может доставить умерших в морг.
Журналисты, ссылаясь на надежные источники, говорят, что пациенты проходили тестирование на коронавирус, многие из которых были подтверждены.
Стоит отметить, что недавно представители Всемирной организации здравоохранения посетили Туркменистан и призвали принять ряд мер. Однако на сегодняшний день Ашхабад официально не подтвердил наличие коронавирусной инфекции в своей стране.
Источник: media-center.kg
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