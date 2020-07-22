Коронавирус в Туркменистане. Власти о нем молчат, а люди страдают

Власти Туркменистана на 10 дней закрыли все крупные торговые центры, рынки и развлекательные центры.

Об этом сообщает туркменская служба Радио Свободная Европа.

Пока власти официально не заявляют о наличии вируса в стране вводятся ограничения. Так в общественных местах уже необходимо соблюдать двухметровую дистанцию ​​между людьми.

Тем временем больницы переполнены больными пневмонией, и медицинский персонал не может доставить умерших в морг.

Журналисты, ссылаясь на надежные источники, говорят, что пациенты проходили тестирование на коронавирус, многие из которых были подтверждены.

Стоит отметить, что недавно представители Всемирной организации здравоохранения посетили Туркменистан и призвали принять ряд мер. Однако на сегодняшний день Ашхабад официально не подтвердил наличие коронавирусной инфекции в своей стране.

Источник: media-center.kg