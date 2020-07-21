Число больных в мире коронавирусом составляет 14,7 млн человек

Число больных в мире коронавирусом на 21 июля составляет 14 млн 706 тыс. 950 человек.

Об этом сообщается в интерактивной карте, разработанной учеными института Джона Хопкинса.

Отмечается, что на первом месте по количеству больных США – 3,830 млн, в Бразилии – 2,118 млн, в Индии – 1,155 млн, в России – 776,212 тыс.

В Казахстане 73 тыс. 468, в Узбекистане 17 тыс. 590.

Всего от коронавируса умерли 609 тыс. 971 человек. Больше всего людей умерли в США - 140 тыс. 909, в Бразилии – 80 тыс. 120, в Великобритании – 45 тыс. 397.

Источник: Кабар