Число больных в мире коронавирусом составляет 14,7 млн человек

Число больных в мире коронавирусом на 21 июля составляет 14 млн 706 тыс. 950 человек.
Об этом сообщается в интерактивной карте, разработанной учеными института Джона Хопкинса.
Отмечается, что на первом месте по количеству больных США – 3,830 млн, в Бразилии – 2,118 млн, в Индии – 1,155 млн, в России – 776,212 тыс.
В Казахстане 73 тыс. 468, в Узбекистане 17 тыс. 590.
Всего от коронавируса умерли 609 тыс. 971 человек. Больше всего людей умерли в США - 140 тыс. 909, в Бразилии – 80 тыс. 120, в Великобритании – 45 тыс. 397.
Источник: Кабар
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