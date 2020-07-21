Карантин не сможет остановить коронавирус, - глава ВОЗ

По состоянию на 21 июля в мире зарегистрировано 14,7 млн случаев заражения коронавирусом, число скончавшихся достигло 609 тыс. человек.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что карантинные меры не способны остановить распространение коронавируса, они помогают только замедлить передачу инфекции.

Он назвал одними из основных способов борьбы с распространением вируса отслеживание, выявление и изоляция контактов.

«Ни одна страна не может получить контроль над своей эпидемией, если она не знает, где находится вирус», - сказал Гебреисус.

По состоянию на 21 июля в мире зарегистрировано 14,7 млн случаев заражения коронавирусом, число скончавшихся достигло 609 тыс. человек.

Источник: centralasia.media