США внесли 11 китайских компаний в черный список из-за нарушений прав в Синьцзяне

Пекин настаивает, что эти учреждения являются «центрами переподготовки и обучения», созданными для борьбы с сепаратизмом и экстремизмом.
Соединенные Штаты внесли еще 11 китайских компаний в черный список организаций, имеющих отношение к нарушениям прав человека в провинции Синьцзян на северо-западе Китая.
Пекин подвергается осуждению международного сообщества за принудительное помещение с 2017 года более миллиона уйгуров и представителей этнических групп Синьцзяна, в основном исповедующих ислам, в концентрационные лагеря, или «лагеря политического перевоспитания». Пекин настаивает, что эти учреждения являются «центрами переподготовки и обучения», созданными для борьбы с сепаратизмом и экстремизмом.
Министерство торговли США заявило 20 июля, что эти китайские компании были вовлечены в использование принудительного труда уйгуров и представителей других преимущественно мусульманских общин в Синьцзяне, включая казахов, кыргызов, таджиков и дунган. Среди этих организаций – текстильные и технологические компании, а также две компании, вовлеченные в проведение генетических анализов.
Реакции китайских властей пока не последовало, однако в прошлом Китай не раз выступал с критикой того, что он считает вмешательством в свои внутренние дела.
Источник: Азаттык
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