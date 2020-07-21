Число случаев коронавируса в Узбекистане достигло 17590

По состоянию на 10:00 часов 21 июля количество зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане составляет 17590 (+ 276).
По данным Министерства здравоохранения, 82 новых случая выявлены в Ташкенте, 57 в Андижанской области, 42 в Наманганской, 36 в Сырдарьинской, 29 в Джизакской, 23 в Каракалпакстане и 7 в Навоийской области.
В настоящее время в стране выздоровело 9 463 человека, инфицированных коронавирусом (54%), 8035 пациентов продолжают лечение, из них 76 находятся в тяжёлом состоянии, а 28 - в критическом.
Источник: centralasia.media
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