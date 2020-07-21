Египет введет свои войска в Ливию

Парламент Египта единогласно одобрил возможную отправку войск для выполнения боевых задач за пределы страны.

Об этом сообщает Al Jazeera.

Решение было принято вскоре после того, как президент страны Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что Каир может вмешаться в ливийский конфликт.

В заявлении парламента говорится, что задачей военных станет защита национальной безопасности Египта «от вооруженных преступных группировок и иностранных террористов». Войска отправят на «западный фронт» — как отмечает Al Jazeera, речь идет о Ливии.

Незадолго до этого Ас-Сиси провел телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом, они обсудили необходимость добиться прекращения огня в Ливии и избежать эскалации ситуации.

Источник: media-center.kg