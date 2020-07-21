«Дальше будет интереснее!», - Кадыров о внесении его в «черный список» в США

Главу Чечни Рамзана Кадырова вносят в "черный список" США.
Об этом сообщают российские СМИ. По их сообщению, такое решение объявил госсекретарь США Майк Помпео. Причиной послужило то, что по мнению Госдепа Кадыров, причастны к нарушению прав человека.
"Это связано с причастностью Кадырова к грубым нарушениям прав человека в Чеченской Республике. Госдепартамент располагает обширной достоверной информацией, что Кадыров несет ответственность за многочисленные грубые нарушения прав человека, имевшие место более десяти лет назад, включая пытки и внесудебные казни", — пояснил Помпео.
На это заявление глава Чеченской республики ответил фотографий сделанной в комнате для хранения оружия. С комментарием «Помпео, мы принимаем бой! Дальше будет интереснее!»
Источник: media-center.kg
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