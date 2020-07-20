Канье Уэст начал избирательную кампанию и разрыдался на первом выступлении

Во время выступления в Чарльстоне 43-летний Уэст, облаченный в бронежилет, затронул темы проблем чернокожего населения и абортов.

Американский рэпер Канье Уэст, который ранее заявлял о намерении участвовать в выборах президента США в 2020 году, официально дал старт своей кампании и провел встречу с избирателями в Чарльстоне (штат Южная Каролина).

Баллотироваться он намерен, согласно поданным им документам, от организации BDY - Birthday Party (вечеринка в честь дня рождения/партия дня рождения), отмечает Интерфакс.

Как сообщает "Би-би-си", некоторые поклонники Уэста предполагают, что мероприятие в Чарльстоне и сумбурное выступление рэпера - часть его PR-кампании. Например, заявлялось, что прийти на него могут только зарегистрированные гости, но на сайте регистрация не открывалась. В зале не было микрофонов, поэтому Уэсту приходилось постоянно просить публику вести себя тише, чтобы расслышать вопросы.

Во время выступления в Чарльстоне 43-летний Уэст, облаченный в бронежилет, затронул темы проблем чернокожего населения и абортов.

Он разрыдался, рассказывая, что его родители хотели сделать аборт и тогда "в мире не было бы Канье Уэста, потому что папочка был очень занят". Также рэпер заявил, что его жена, звезда реалити-шоу Ким Кардашьян изначально не хотела рожать их первого ребенка, дочь Норт, но ему явился бог и отговорил от аборта.

Уэст подчеркнул, что аборты нельзя запрещать, но нужно оказывать поддержку нуждающимся молодым матерям.

Также он неожиданно завел разговор об известной аболиционистке XIX века Гарриет Табмен. По мнению Уэста, она не освободила чернокожих рабов, а просто отправила их работать на других белых.

Рэпер заявил, что политики не могут "освободить" чернокожих, это возможно только при следовании закону божьему.

Когда Уэст объявил в начале июля, что собирается избираться в президенты в 2020 году, отмечалось, что он выступил с опозданием, потому что сроки регистрации кандидатов вышли. В этом году в выборах участвуют действующий президент Дональд Трамп от Республиканской партии и бывший вице-президент администрации Барака Обамы Джо Байден от Демократической партии.

Источник: Кабар