Число жертв коронавируса в Казахстане увеличилось до 585

Ранее министр здравоохранения Алексей Цой сообщал о 464 случаях смерти.
По состоянию на 20 июля в Казахстане количество скончавшихся от коронавирусной инфекции достигло 585 человек, сообщает Национальный центр общественного здравоохранения Минздрава страны.
Ранее министр здравоохранения Алексей Цой сообщал о 464 случаях смерти.
Всего в стране коронавирус выявлен у 71 838 человек, из них за последние сутки — 1499.
С 1 августа Казахстан объединяет статистику по коронавирусу и пневмонии.
Источник: centralasia.media
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