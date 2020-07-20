Число жертв коронавируса в Казахстане увеличилось до 585

Ранее министр здравоохранения Алексей Цой сообщал о 464 случаях смерти.

По состоянию на 20 июля в Казахстане количество скончавшихся от коронавирусной инфекции достигло 585 человек, сообщает Национальный центр общественного здравоохранения Минздрава страны.

Ранее министр здравоохранения Алексей Цой сообщал о 464 случаях смерти.

Всего в стране коронавирус выявлен у 71 838 человек, из них за последние сутки — 1499.

С 1 августа Казахстан объединяет статистику по коронавирусу и пневмонии.

Источник: centralasia.media