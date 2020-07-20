Иностранные телеканалы больше не будут транслироваться в Армении на госсредства

Парламент Армении принял во втором и окончательном чтении законопроект “Об аудиовизуальных медиа”.
За проект проголосовали 79 депутатов, против – 17.
Законопроект получил большую огласку из-за того, что предлагает урегулировать вещание иноязычных телеканалов в Армении. В ходе обсуждений по нему прозвучал ряд эмоциональных оценок. Одни тем самым в Армении хотят запретить телепередачи на русском языке.
Между тем, законопроект не предусматривает закрытия иноязычных (в том числе и русскоязычных) каналов, а предлагает не транслировать их в Армении за счет государства (то есть не включать в сетку общественной ретрансляции). С точки зрения авторов проекта, в ряде случаев по таким каналам могут звучать мнения, не совпадающие с информационной политикой Армении по ее ключевым вопросам. Но желающие, тем не менее, могут продолжать смотреть эти телеканалы по кабельным пакетам.
Ранее посольство России в Ереване заявило, что российская сторона готова к диалогу с армянскими партнерами по вопросу вещания телеканалов.
Заметим, что государство будет по-прежнему транслировать иностранные телеканалы, которые вещают по межгосударственным соглашениям. В таком статусе в Армении работает телеканал “МИР”. Таким образом, в эфире страны останется минимум один бесплатный русскоязычный телеканал.
Кроме того, из общественного мультиплекса хотят вывести не только русскоязычные каналы, но и американский CNN, который сейчас тоже транслируется в общественном мультиплексе.
Источник: lragir.am
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