Число случаев коронавируса в Узбекистане составило 16 966

По состоянию на 10:00 20 июля количество зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане составляет 16 966 (+ 214).
По данным Минздрава, за ночь было зарегистрировано 34 новых случая в Карантинном центре (прибывшие из-за рубежа), 76 - в Ташкенте, 32 - в Андижанской области, 26 - в Наманганской области, 21- в Сырдарьинской области, 11 - в Республике Каракалпакстан, 9 - в Джизакской области и 5 - в Навоийской области.
В настоящее время в стране выздоровело 9 279 человек, инфицированных коронавирусом (55%), 7599 пациентов проходят лечение, из них 81 находятся в тяжёлом состоянии, а 23 - в критическом.
Источник: centralasia.media
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