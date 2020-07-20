Число случаев коронавируса в Узбекистане составило 16 966

По состоянию на 10:00 20 июля количество зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане составляет 16 966 (+ 214).

По данным Минздрава, за ночь было зарегистрировано 34 новых случая в Карантинном центре (прибывшие из-за рубежа), 76 - в ​​Ташкенте, 32 - в Андижанской области, 26 - в Наманганской области, 21- в Сырдарьинской области, 11 - в Республике Каракалпакстан, 9 - в Джизакской области и 5 - в Навоийской области.



В настоящее время в стране выздоровело 9 279 человек, инфицированных коронавирусом (55%), 7599 пациентов проходят лечение, из них 81 находятся в тяжёлом состоянии, а 23 - в критическом.

Источник: centralasia.media