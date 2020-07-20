Мир будет разделен на тех, кто получит вакцину, и на тех, кому она не достанется, - эксперт

Будет еще одна волна заражений Covid-19, и она будет очень серьезной.

Если мы не примем меры по введению строгого карантина, вирус вызовет серьезную вспышку. Об этом в интервью британской газете Bloomberg заявил бывший эксперт ВОЗ Клаус Штор, который ранее руководил исследованиями тяжелого острого респираторного синдрома SARS.

Bloomberg: Как вы видите развитие пандемии до того, как вакцина станет потенциально доступной?

Штор: Эпидемиологическое поведение этого вируса не будет сильно отличаться от других респираторных заболеваний. Зимой они возвращаются.

Будет еще одна волна, и она будет очень серьезной. Если мы не примем меры, вирус вызовет серьезную вспышку. Ближе к зиме количество случаев заражения увеличится, и возникнут проблемы с его сдерживанием, потому что большинство сейчас не соблюдает ограничения, введенные властями.

Bloomberg: Когда, по вашему мнению, может появиться вакцина от вируса?

Штор: К началу следующего года в таких странах, как Германия, может появится значительное количество вакцины, а для пожилых людей введение вакцины может занять четыре, пять, шесть месяцев. А жители таких стран, как Бразилия, Аргентина или Чили, и вовсе могут не получить первую дозу вакцины.

Мир будет разделен на две группы: те, кто получит вакцину, и те, кто не получит ее.

Bloomberg: Что скажете насчет иммунитета к коронавирусу?

Штор: Я предполагаю, что к середине следующего года значительная часть мира будет иметь антитела. Их количество будет постепенно увеличиваться с течением времени. Затем будет третья волна, и когда она закончится, я думаю, что 80% людей в мире могут иметь иммунитет к коронавирусу.

Мы находимся в большом затруднительном положении. Мы должны потратить все ресурсы, которые можем себе позволить, на разработку вакцины. С другой стороны, я считаю, что вакцина не будет доступна для большинства людей на планете.

Так, к концу этого или началу следующего года может быть доступно полмиллиарда доз вакцины, но в мире 7,5 млрд человек.

Bloomberg: ВОЗ считает, что доступ к вакцине должны получить все.

Штор: Большинство населения мира не получит вакцины. Вирус будет продолжать распространяться, и может пройти два-три года. Это не вакцина положит конец пандемии. Огонь не погаснет, пока не заразится самый последний человек на планете.

Подробнее: centralasia.media/news:1633251/?f=cpБудет еще одна волна заражений Covid-19, и она будет очень серьезной. Если мы не примем меры по введению строгого карантина, вирус вызовет серьезную вспышку. Об этом в интервью британской газете Bloomberg заявил бывший эксперт ВОЗ Клаус Штор, который ранее руководил исследованиями тяжелого острого респираторного синдрома SARS.

Bloomberg: Как вы видите развитие пандемии до того, как вакцина станет потенциально доступной?

Штор: Эпидемиологическое поведение этого вируса не будет сильно отличаться от других респираторных заболеваний. Зимой они возвращаются.

Будет еще одна волна, и она будет очень серьезной. Если мы не примем меры, вирус вызовет серьезную вспышку. Ближе к зиме количество случаев заражения увеличится, и возникнут проблемы с его сдерживанием, потому что большинство сейчас не соблюдает ограничения, введенные властями.

Bloomberg: Когда, по вашему мнению, может появиться вакцина от вируса?

Штор: К началу следующего года в таких странах, как Германия, может появится значительное количество вакцины, а для пожилых людей введение вакцины может занять четыре, пять, шесть месяцев. А жители таких стран, как Бразилия, Аргентина или Чили, и вовсе могут не получить первую дозу вакцины.

Мир будет разделен на две группы: те, кто получит вакцину, и те, кто не получит ее.

Bloomberg: Что скажете насчет иммунитета к коронавирусу?

Штор: Я предполагаю, что к середине следующего года значительная часть мира будет иметь антитела. Их количество будет постепенно увеличиваться с течением времени. Затем будет третья волна, и когда она закончится, я думаю, что 80% людей в мире могут иметь иммунитет к коронавирусу.

Мы находимся в большом затруднительном положении. Мы должны потратить все ресурсы, которые можем себе позволить, на разработку вакцины. С другой стороны, я считаю, что вакцина не будет доступна для большинства людей на планете.

Так, к концу этого или началу следующего года может быть доступно полмиллиарда доз вакцины, но в мире 7,5 млрд человек.

Bloomberg: ВОЗ считает, что доступ к вакцине должны получить все.

Штор: Большинство населения мира не получит вакцины. Вирус будет продолжать распространяться, и может пройти два-три года. Это не вакцина положит конец пандемии. Огонь не погаснет, пока не заразится самый последний человек на планете.

Источник: centralasia.media