На утро 18 июля в Казахстане выявлено более 1,8 тыс. новых случаев коронавируса

Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 68 703 случаев коронавируса.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1808 заболевших коронавирусной инфекцией, из них 913 без клинических проявлений, сообщает оперативный штаб.

В разрезе регионов (общая/бессимптомные):

- город Нур-Султан - 252 / 115;

- город Алматы - 229 / 88;

- Восточно-Казахстанская область - 203 / 112;

- Атырауская область - 177 / 132;

- Жамбылская область - 149 / 86;

- Карагандинская область - 120 / 44;

- Западно-Казахстанская область - 109 / 51;

- Кызылординская область - 96 / 31;

- Павлодарская область - 72 / 24;

- Алматинская область - 68 / 47;

- Северо-Казахстанская область - 61 / 28;

- город Шымкент - 57 / 30;

- Актюбинская область - 51 / 32;

- Костанайская область - 51 / 33;

- Мангистауская область - 45 / 29;

- Акмолинская область - 42 / 23;

- Туркестанская область - 26 / 8.

Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 68 703 случаев коронавируса.

Источник: centralasia.media