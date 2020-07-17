В США снова зарегистрирован антирекорд по числу зараженных коронавирусом

Также в стране за сутки от Covid-19 скончались 943 пациента.

В США за минувшие сутки зафиксировано 77,3 тыс. новых случаев заражения, что является мировым рекордом с начала пандемии.

Также в стране за сутки от Covid-19 скончались 943 пациента.

Всего в США на данный момент коронавирус выявлен у 3,5 миллиона человек, скончались более 138,5 тыс. пациентов.

США находятся на первом месте в мире по числу зараженных и скончавшихся от Covid-19, после США на втором месте идет Бразилия — 2 млн, затем Индия — 1 млн.

Источник: centralasia.media