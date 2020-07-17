ВОЗ заявила, что ситуация с коронавирусом в Казахстане улучшается

Сегодня состоялась прямая трансляция представителей Всемирной организации здравоохранения и министра здравоохранения Казахстана Алексея Цоя.
Во время эфира региональный директор по чрезвычайным ситуациям Европейского бюро ВОЗ Дорит Нитцан заявила, что ситуация с распространением коронавируса в Казахстане улучшается.
«Ситуация по коронавирусу в Казахстане улучшается, судя по данным, которые мы получаем на нашем сайте. Несмотря на то что одна треть случаев была зарегистрирована за последние две недели, наблюдается спад», - сказала она.
Они добавила, что государство разрабатывает ряд санитарных мер, а также улучшает меры тестирования и лечения пациентов, а также контроля инфекции в больничных условиях.
«Также Казахстан согласился тестировать пациентов без пневмонии на коронавирус и использовать вспомогательные лаборатории ВОЗ. Мы рекомендуем это делать во всех странах в похожих ситуациях», - сказала Дорит Нитцан.
Источник: centralasia.media
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