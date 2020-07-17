«Это должно особенно напугать власть»: Россия погружается в стихийный протест

Россия переходит в режим стихийных протестов, которые в отсутствии реальной оппозиции могут создать серьезные проблемы для власти.

Такое мнение в интервью РИА «Новый День» высказал известный политолог, директор Института глобализации и социальных движений (ИГСО) Борис Кагарлицкий, который накануне неожиданно оказался среди задержанных полицией в центре Москвы, где на Пушкинской площади проводился сбор подписей против конституционной реформы. По его оценке, власть сама создает условия для противодействия себе.

Как хабаровский протест аукнулся в Москве

Комментируя вчерашние события в центре Москвы как очевидец, Кагарлицкий обратил внимание, что первоначально сбор подписей проходил довольно спокойно. «И для властей, и для самих организаторов и участников акции первоначально было непонятно, насколько серьезно и масштабно будет действие. Полиция на первых порах не пыталась ничего пресечь. Сбор подписей шел довольно спокойно и даже в каком-то смысле вяло, хотя людей оказалось довольно много. Я бы даже сказал, неожиданно много – в конечном итоге на Пушкинской площади собрали порядка 5 тысяч подписей», – отметил он.

По его словам, значительную часть пришедших на Пушкинскую площадь составляла молодежь, которая выступала не столько против фальсификаций на голосовании по поправкам в Конституцию, сколько была взбудоражена хабаровскими протестами. «Очень большую часть пришедших составляла молодежь, причем даже не всегда связанная с политическими движениями. Они говорили: «Да, конечно, мы против фальсификаций итогов голосования, но главное – Хабаровск». И поскольку тема Хабаровска никак в тематике мероприятия не была озвучена, это их все больше напрягало, и молодёжь начала выкрикивать лозунги в поддержку Хабаровска. А потом человек 300 ушли с площади, скандируя «Мы идем гулять» и «Москва вставай! Хабаровск мы с тобой!» – рассказал Кагарлицкий.

После этого произошло то, что определило ход дальнейших событий: участники акции направились в сторону Петровки, но стали привлекать много внимания со стороны прохожих. «Эта толпа, идущая с Пушкинской площади по Страстному бульвару в сторону Петровки, начала быстро расти – в нее начали вливаться прохожие. Если вышло не более 300 человек, то на углу Петровки и Страстного бульвара толпа разрослась примерно до полутора тысяч человек. Естественно, они неминуемо перекрыли дорожное движение. Причем иначе и быть не могло: численность людей была слишком велика, они элементарно не помещались на тротуарах», – пояснил Кагарлицкий.

В этот момент, как отметил политолог, произошло первое столкновение с правоохранительными органами. «Сотрудники ДПС пытались освободить проезжую часть, причем они это делали очень вяло, прекрасно понимая, что все равно у них не очень получится: неважно, будут подчиняться люди или не будут, они теоретически не могли полностью очистить проезжаю часть – их было слишком много. При этом часть молодых людей стала садиться или ложиться на дорогу перед машинами ДПС и блокировать их», – рассказал он.

«Основная масса пошла дальше и повернула на Петровку. И вот тут на них буквально налетели ОМОНовцы. Причем, первый автозак врезался в толпу на полном ходу – это было совершено агрессивное нападение. Для меня загадка, как они никого не задавили, люди буквально выпрыгивали из-под колес», – добавил Кагарлицкий.

По его мнению, власть снова показала, что «действует абсолютно необоснованно, и без оснований нападает на мирных людей». «Они (сотрудники полиции) даже не сделали предупреждение. Похватали 147 человек, в автозак упаковывали примерно по 25-30 человек и возили по отделениям. Около 3 часов ночи всех задержанных отпустили, составив протоколы», – сказал он.

При этом сам Кагарлицкий также оказался в числе задержанных, хотя не выкрикивал лозунгов. «Протоколы составлялись типовые. У всех задержанных совершенно одинаковые, идентичные протоколы, с идентичными грамматическими и орфографическими ошибками, которых там довольно много. Определить, кто в чем виноват, если кто-то в чем-то виноват, сложно. Трудно ожидать добросовестного разбирательства подобного рода дел, тем более, они их поставят на конвейер, как всегда, практически. По большей части ограничатся штрафами. Поскольку я провел там большую часть ночи, могу сказать, что никто не испугался, настроение было очень боевое», – отметил он.

Кагарлицкий подтвердил, что задерживали всех без разбора. «Хватали всех, кого попало. Толпу рассеяли, с точки зрения полиции, наверное, восстановили порядок. Но в итоге власть очень сильно проиграла, как мне кажется», – сказал он.

Разочарование назначенной оппозицией: последствия для власти

Анализируя итоги акции, Кагарлицкий отметил, что все происходящее указывает на стихийность протеста. «Безусловно, это была стихийная акция, ее точно не планировали организаторы на Пушкинской, более того, ее не планировала какая-либо другая организованная группа. Я просто видел, как молодые люди знакомились и начинали обсуждать, что делать дальше, как действовать – абсолютная классика стихийного процесса. Это должно власть особенно напугать. Любых организаторов можно блокировать, изолировать, а когда люди сами решают, что делать дальше – прежние методы не будут работать», – подчеркнул политолог.

Вместе с тем эксперт отметил еще один важный аспект – большинство участников говорили о разочаровании всей оппозицией, в том числе либеральной. «Толпа была очень критично настроена по отношению к официальной оппозиции, как к системной, так и несистемной. Все возмущались, что Зюганов и Жириновский ничего не делают, но ругали и Навального. Всю имеющуюся оппозицию толпа по дороге к Страстному бульвару стелила последними словами», – сказал он.

По его словам, нельзя сказать, что людей повела за собой какая-то политическая группа. «Более того, участники не были политизированы в обычном смысле этого слова. Тоже самое было в Хабаровске. Видимо, это будет чертой нынешнего протеста – его делают не политические группы, не идеологи, а стихийная масса, которая прежде не была сильно увлечена политикой. В протест вливаются новые люди, которые, скорее всего, и определят его, если не своими идеями, то своими вопросами», – констатировал Кагарлицкий.

Политолог также обратил внимание, что в стихийном марше приняли участие представители разных слоев общества. «У меня была возможность понаблюдать людей в отделении – такая своеобразная стихийная выборка с автозака. Люди были разных социальных классов: рабочие, несколько студентов, белые воротнички. Естественно, не было представителей буржуазии, но в остальном все социальные группы были, так или иначе, представлены. Участники от 16 до 30 лет – это будет видно и по протоколам. Даже 40-летних было довольно мало», – сказал эксперт.

Эскалация: дальше – жестче

Как считает политолог, накануне власть в очередной раз показала, что не способна адаптироваться к социальным вызовам, а это неминуемо приведет к эскалации протеста. «Власть пока пытается действовать исключительно репрессивными методами – либо пропаганда, либо запреты, либо репрессии. Никаких других способов воздействия на процессы они не применяют, и даже не знают, что с этим делать. Я думаю, что своими действиями они усиливают протест, чем сдерживают», – сказал эксперт.

По его оценке, стихийный характер акции протеста «почти неминуемо диктует логику его дальнейшего расширения и развития». «Он (стихийный протест) очень мало подчиняется политическому или организационному управлению. Он развивается в логике стихийных природных явлений, когда одно событие тянет за собой другое. Вот сейчас люди вышли и почувствовали свою силу, хотя относительно населения Москвы их было немного – всего несколько тысяч суммарно. Понятно, что на фоне того, что будет происходить в Хабаровске и других регионах, это будет развиваться в силу естественной логики», – уверен Кагарлицкий.

По его мнению, насколько решительно власти будут действовать в подавлении протестов зависит от того, насколько многочисленными будут выступления граждан. «Одно дело, когда вы можете спокойно несколько сот полицейских бросить на разгон полуторатысячного шествия. А если бы было не полторы тысячи, а 5 тысяч, 15 тысяч или масштабы шествия достигли бы такого же уровня, как в Хабаровске, пропорционально населению Москвы… думаю, что полиции бы просто не было на улицах», – сказал он.

Наравне с этим Кагарлицкий подчеркнул, что речь идет именно о мирных протестах, а не о погромах, которые прокатились нынешней весной на Западе. «В отличие от американской или европейское толпы, российская толпа отключается исключительно мирным характером поведения. Ни в Хабаровске, ни еще где-то – такого не было. Если бы такая толпа прошла по Европе, например, по Парижу, наверняка были бы разбиты все витрины. В Москве толпа прошла, но ничего такого не было. На самом деле наши люди отличаются исключительным миролюбием. Никакого ущерба не было нанесено, единственное, что движение перекрыли на 15-20 минут, но такой цели не было», – заключил он.

Напомним, 15 июля в Москве был анонсирован митинг против внесения изменений в Конституцию, однако мэрия города запретила его проведение. Организаторы кампании «НЕТ!» предложили выйти на Пушкинскую площадь и поставить подпись за обжалование результатов голосования по изменению Конституции. При этом предполагалось, что для этого люди будут стоять в очереди «с соблюдением социальной дистанции».

В результате, по данным МВД, время акции -шествия было задержано 132 человека. «ОВД-Инфо» сообщает о 147 задержанных.

Источник: newdaynews.ru