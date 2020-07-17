Меган Маркл может стать президентом США

По ее словам, герцогиня всерьез планирует побороться за кресло в Овальном кабинете.
Супруга британского принца Гарри Меган Маркл намерена баллотироваться на пост президента США. Об этом заявила королевский эксперт Беверли Тернер.
Она уточнила, что речь идет не о предстоящих выборах, которые пройдут 3 ноября 2020 года, передает The Mirror. «Маркл будет баллотироваться на пост президента, я не сомневаюсь в этом. Уверена, что это все часть плана. Может, это произойдет не очень скоро, но это случится», – утверждает Тернер.
По ее словам, герцогиня всерьез планирует побороться за кресло в Овальном кабинете. Маркл неоднократно говорила, что мечтает заниматься по-настоящему важными вещами и хочет изменить мир.
Напомним, принц Гарри и Меган Маркл отказались от исполнения королевских обязанностей в январе 2020 года. Но после этого они еще почти три месяца продолжали оставаться старшими членами британской монаршей семьи. Официально «Мегзит» состоялся 31 марта. В настоящее время герцоги Сассекские обосновались в Лос-Анджелесе.
Источник: newdaynews.ru
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!