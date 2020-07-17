Азербайджан пригрозил ракетным ударом по Армянской АЭС

Армянская АЭС введена в эксплуатацию в 1976 году.
Министерство обороны Азербайджана пригрозило ракетным ударом по Армянской АЭС, сообщило в четверг, 16 июля, государственное азербайджанское агентство АЗЕРТАДЖ. На такую возможность намекнул начальник пресс-службы министерства обороны, полковник Вагиф Даргяхлы.
“Армянская сторона не должна забывать, что новейшие ракетные системы, находящиеся на вооружении нашей армии, позволяют с высокой точностью поразить Мецаморскую АЭС, что может привести к большой катастрофе для Армении”, – цитирует полковника агентство.
О возможности нанесения удара по АЭС Даргяхлы заявил, комментируя сообщения о вероятности нанесения Арменией удара по плотине Мингечевирского водохранилища, что привело бы к затоплению больших территорий.
Армянская АЭС введена в эксплуатацию в 1976 году. Станция обеспечивает выработку примерно трети всей электроэнергии в стране, но с 1 июля она остановлена на ремонт до 3 сентября.
Армения и Азербайджан ведут боестолкновения на границе между странами с 12 июля. По информации Баку, погибли 11 азербайджанских военных, в том числе генерал-майор Полад Хашимов. Армения заявила о четырех погибших и десяти раненых со своей стороны. Бои проходят вдалеке от Нагорного Карабаха, в котором противостояние двух стран обычно самое острое.
Источник: Азаттык
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