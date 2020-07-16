(Видео) Власти Казахстана подтвердили подлинность видео с массовым захоронением в Нур-Султане

В Интернете накануне начал распространятся видеоролик с кадрами массового захоронения в Казахстане.
Появились официальные данные о том, что кадры были сделаны в Нур-Султане, передает nur.kz.
Согласно новым сведениям, акимат столицы подтвердил факт съемки видео на территории города.
Сайт «Первого канала «Евразия» при этом отмечает, что никаких объяснений увиденному в акимате на данный момент не предоставили.
Источник: Элгезит
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