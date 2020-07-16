Рэпер Канье Уэст зарегистрировался кандидатом в президенты США

О намерении исполнителя баллотироваться в президенты США стало известно 4 июля.

Американский исполнитель хип-хопа, рэпер, продюсер, композитор и дизайнер Канье Уэст зарегистрировался кандидатом в президенты США в избирательной комиссии штата Оклахома, пишет ТАСС.

15 июля было крайним сроком подачи необходимых документов для регистрации независимым кандидатом в Оклахоме. Уэст успел подать требуемые документы и уплатить регистрационный сбор в размере $35 тыс. Согласно информации на сайте избиркома, рэпер указал, что будет представлять партию BDY (Birthday Party, что можно перевести и как «Партия дня рождения», и как «Вечеринка по случаю дня рождения»).

В то же время до сих пор нет ясности, будет ли Уэст действительно участвовать в президентской гонке. В среду интернет-портал Intelligencer, который является приложением к журналу «Нью-Йорк», утверждал, что рэпер уже отказался от планов баллотироваться на пост главы государства. При этом онлайн-издание TMZ на прошлой неделе сообщило, что заявление рэпера о готовности побороться на выборах было вызвано обострением биполярного расстройства, которым не один год страдает Уэст.

О намерении исполнителя баллотироваться в президенты США стало известно 4 июля. Уэста сразу же поддержал глава американских компаний Tesla и SpaceX Илон Маск.

59-е выборы президента США назначены на 3 ноября. Кандидатом от демократов на них, как ожидается, будет бывший вице-президент страны Джозеф Байден, от республиканцев - действующий президент Дональд Трамп.

Источник: centralasia.media