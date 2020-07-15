Что из себя представляет российская «умная» маска, которая обещает защиту от вирусов на несколько лет

Из-за пандемии коронавируса сейчас в мире возник огромный спрос на средства защиты от вирусов.
Особенно большим спросом пользуются маски-респираторы N95, пишет аргентинское издание Clarin.
Во время эпидемии коронавируса российской корпорацией «Ростех» разработана антибактериальная многолетняя маска, которая защищает вирусов и любых типов микроорганизмов.
Корпорация заявила, что до конца июля Раменский приборостроительный завод осуществит испытания универсальной маски TIOKRAFT. В нее встроен аккумулятор, и она может защищать человека от вирусов на протяжении нескольких лет.
«Это качественно новый продукт, это не та маска, которую можно час-два поносить и выбросить, эту маску можно носить несколько лет, питается она от обычного аккумулятора. Планируем закончить испытания в июле», - заявил на пресс-конференции генеральный директор Раменского приборостроительного завода Сергей Анохин.
Он рассказал, маска способствует очистку воздуха с помощью фильтра, работающего по технологии фотокатализа. Фильтр задерживает вредные примеси, а затем под воздействием ультрафиолета расщепляет их на воду и углекислый газ.
В разных странах маски используют в качестве одной из самых эффективных мер по предотвращению распространения нового коронавируса, появившегося в китайском городе Ухань.
Источник: centralasia.media
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