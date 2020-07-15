Конкурентам Лукашенко на выборах отказано в регистрации, в Минске прошли протесты

Правозащитники говорят о нескольких десятках задержанных. Среди них и журналисты иностранных СМИ.

Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель выступил с заявлением по поводу отказа властей Беларуси зарегистрировать двух кандидатов на пост президента страны – Виктора Бабарико и Валерия Цепкало. По словам европейского политика, такой шаг подрывает демократичность выборов и ограничивает возможности волеизъявления избирателей Беларуси. Отказав в регистрации Виктору Бабарико и Валерию Цепкало, белорусские власти не смогли обеспечить политическую конкуренцию, отмечается в заявлении Жозепа Борреля.

Вечером во вторник в Минске прошел несанкционированный митинг в поддержку бывшего банкира Виктора Бабарико и первого директора белорусского Парка высоких технологий Валерия Цепкало. Им было отказано в регистрации для участия в выборах главы государства в качестве кандидатов, желавших составить конкуренцию действующему президенту Александру Лукашенко, который управляет страной с 1994 года.

К 20 часам местного времени проспект Независимости в центре города перекрыла полиция – к этому моменту на проспекте уже находились несколько сотен манифестантов. Как отмечает «Немецкая волна», у собравшихся не было ни флагов, ни плакатов с лозунгами – они шли по улице и аплодировали. Водители проезжавших машин сигналами выражали солидарность с демонстрантами. Кроме пеших участников протестной акции, на проспекте велосипедистов собралось много велосипедистов.

Правозащитники говорят о нескольких десятках задержанных. Среди них и журналисты иностранных СМИ.

Около 23 часов были отпущены из участка двое журналистов Белорусской редакции Азаттыка. Как сообщалось в соцсетях, они были задержаны около 21 часа. Всего, по данным Радыё Свабода, вечером 14 июля задержаниям в Минске подверглись 72 человека. Еще в нескольких городах были задержаны несколько протестующих.

Выборы президента Беларуси назначены на 9 августа. Лукашенко баллотируется на шестой срок.

Нынешняя избирательная кампания сопровождается массовыми акциями противников Лукашенко и разгонами их участников. По словам президента, властям удалось предотвратить «майдан». Он обвинял иностранные государства, в частности Россию, во вмешательстве в выборы. Евросоюз и США потребовали прекратить политические репрессии в Беларуси.

Источник: Азаттык