Новое о коронавирусе: сколько времени больные заразны и могут ли заболеть вновь

Опасения о повторном заражении переболевших коронавирусом были высказаны в марте 2020 года.

Центр контроля заболеваний Южной Кореи изучил данные по всему миру и выяснил два важных вопроса: могут ли переболевшие заразиться вновь и сколько дней они заразны

Южнокорейский центр контроля заболеваний установил, что люди, переболевшие COVID-19, не могут заразиться коронавирусом повторно. Об этом сообщил в понедельник, 29 июня, израильский сайт Ynet.

Анализ медицинской периодики, в котором рассматривались тысячи случаев заболевания по всему миру, показал, что выздоровевшие не могут вновь заразиться при повторном контакте с вирусом. Выяснилось также, что больные перестают быть заразными через 10 дней после появления симптомов, поэтому стоит сократить срок их пребывания в изоляции.

Возможно ли повторное заражение

Опасения о повторном заражении переболевших коронавирусом были высказаны в марте 2020 года. Речь шла о нескольких случаях, в которых положительная реакция на коронавирус при анализе по методу PCR (полимеразной цепной реакции) появлялась через несколько дней после отрицательного результата того же анализа. Обзор периодики показал, что и в таких случаях в организме выздоровевших отсутствуют активные вирусы, способные заражать окружающих.

В одном из исследований ученые попытались выделить коронавирус из организма 108 человек, которые выздоровели, и их анализы были в прошлом отрицательными. Оказалось, что это невозможно, в организме испытуемых вирус отсутствовал, несмотря на то что после отрицательного результата анализа появлялся положительный. Испытуемым также провели серологическое обследование, выявившее у них высокие уровни антител типа IgG, что свидетельствовало о наличии иммунитета к повторному заражению.

Ученые продолжили исследование и обследовали 790 человек, контактировавших с 285 людьми, у которых положительный результат PCR-теста последовал за отрицательным. Из этих людей только у 27 было выявлено заражение коронавирусом. Но эпидемиологическое расследование показало, что они заразились не от испытуемых, а от других больных.

Это исследование согласуется с выводами, к которым пришли китайские врачи из города Ухань, где зародилась эпидемия. Китайские доктора с самого начала утверждали, что повторное заражение невозможно, а положительные результаты анализов после отрицательных вызваны тем, что, вероятно, в организме выздоровевших остались вирусные частицы, не способные ни заражать окружающих, ни вызывать болезнь.

Сколько времени больные остаются заразными

На днях был опубликован обзор ассоциации инфекционистов из Сингапура. Авторы пришли к выводу, что у больных появляются симптомы в течение 2-5 дней после первичного заражения, а возможность заражать окружающих сохраняется в течение 7-10 дней после появления симптомов.

Ученые обнаружили, что распространение коронавируса по организму прекращается после первой недели, а со второй недели после выздоровления невозможно обнаружить в их организме активные вирусы, способные заражать окружающих и вызывать COVID-19.

На основании этих данных ассоциация рекомендует органам здравоохранения разных стран сократить длительность пребывания больных в изоляции.

Источник: vesty.co.il