В Индии стремительно растет число зараженных Covid-19

Таким образом, общее количество зараженных в стране превысило 906 тыс.
В Индии за последние сутки зарегистрировано более 28 тыс. случаев заражения коронавирусом, сообщает Министерство здравоохранения страны.
Также за сутки скончались 553 человека, с начала пандемии — 23 727, выздоровели 571 тыс. человек, под медицинским наблюдением остаются 311 тыс. пациентов.
Таким образом, общее количество зараженных в стране превысило 906 тыс. человек. Индия находится на третьем месте по числу зараженных, после США и Бразилии.
Источник: centralasia.media
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