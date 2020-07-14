В Индии стремительно растет число зараженных Covid-19

Таким образом, общее количество зараженных в стране превысило 906 тыс.

В Индии за последние сутки зарегистрировано более 28 тыс. случаев заражения коронавирусом, сообщает Министерство здравоохранения страны.

Также за сутки скончались 553 человека, с начала пандемии — 23 727, выздоровели 571 тыс. человек, под медицинским наблюдением остаются 311 тыс. пациентов.

Таким образом, общее количество зараженных в стране превысило 906 тыс. человек. Индия находится на третьем месте по числу зараженных, после США и Бразилии.

Источник: centralasia.media