ВОЗ: Ситуация, связанная с пандемией коронавируса, будет становиться хуже и хуже

Всемирная организация здравоохранения считает, что ситуация, связанная с пандемией коронавируса, будет становиться «хуже и хуже».

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус считает, что «слишком много стран пошли в неправильном направлении». Количество случаев заражения продолжает расти там, где проверенные меры противодействия либо не применялись, либо не соблюдались, сказал глава ВОЗ.

Сложной остается ситуация в Северной и Южной Америке. В США, где выявлено 3,3 миллиона инфицированных, в последнее время росла напряженность в отношениях между медицинскими экспертами и президентом Дональдом Трампом. Подтвержденных смертей от коронавируса в США – свыше 135 тысяч, согласно данным Университета Джонса Хопкинса.

Гебрейесус заявил в понедельник на брифинге в Женеве, что противоречащие друг другу призывы лидеров подрывают доверие людей к попыткам взять пандемию под контроль.

Вирус остается всеобщим врагом номер один, но по действиям некоторых правительств и людей этого не скажешь, заявил глава ВОЗ. Такие меры, как дистанцирование, мытье рук, ношение масок в определенных ситуациях, требуют серьезного отношения. Гебрейесус предупредил, что «в обозримом будущем возвращения к нормальной жизни не будет».

Источник: Азаттык