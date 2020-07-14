Умер заместитель министра обороны Казахстана Бакыт Курманбаев

Умер заместитель министра обороны Бакыт Курманбаев.

Информацию подтвердили в Министерстве обороны Казахстана, передает Tengrinews.kz.

Причина смерти не уточняется. В ведомстве пообещали предоставить более подробную информацию позже.

Бакыт Курманбаев был назначен заместителем министра обороны в апреле 2019 года. До этого он заведовал отделом военной безопасности и обороны Совета Безопасности.

Бакыт Курманбаев родился 21 сентября 1970 года в Усть-Каменогорске. Женат, двое детей.

Источник: centralasia.media