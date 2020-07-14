В Узбекистане за сутки выявили 679 случаев заражения COVID-19. Всего – 13 872

По состоянию 10:00 часов вторника по местному времени в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 13 тыс. 872, сообщила пресс-служба Минздрава РУз.

За сутки в стране были выявлены 679 случаев заражения COVID-19, выздоровели от короновирусной инфекции 307 человек, скончались 3 пациента.

В Узбекистане с 13 июля по 1 августа вводятся дополнительные карантинные ограничения. В частности, приостанавливается работа парикмахерских и салонов красоты. Людям старшее 65 лет рекомендовано соблюдать режим самоизоляции.

В течение полных суток 18−19 июля и 25−26 июля (субботы и воскресенья) полностью запрещается передвижение транспортных средств, включая нелинейное такси. Ограничение не касается автотранспорта, имеющего специальное разрешение.

Населению в указанные выходные дни рекомендовано оставаться дома и придерживаться режима самоизоляции, а государственным органам и учреждениям, хозяйственным объединениям и другим организациям — не привлекать сотрудников к работе и создать условия, чтобы они оставались дома.

В Узбекистане от коронавируса выздоровели 7 тыс. 723 человека, скончались – 64 пациента. Лечение проходит 5 тыс. 778 пациентов. Из них у 53 пациента положение тяжёлое, 7 – критическое.

Источник: Кабар