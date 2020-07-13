Власти России приступили к реформе «мягкой силы»

В администрации президента и правительстве России обсуждают реформу подхода к «мягкой силе» и работы Россотрудничества.

Как сообщает РБК, о ее необходимости давно говорят новый руководитель агентства Евгений Примаков и эксперты.

Российские власти начали обсуждение реформы «мягкой силы», рассказали РБК два собеседника, близких к Кремлю, и подтвердил источник, близкий к правительству. О готовящейся большой реформе знает и собеседник РБК в МИДе. В обсуждении участвуют заместитель главы администрации президента Дмитрий Козак, новый глава Россотрудничества Евгений Примаков и представители экономических ведомств, сообщили два собеседника РБК.

«Конечно, обсуждается [реформа Россотрудничества]. Об этом говорится гласно, и об этом говорил во время моего представления министр иностранных дел России Сергей Лавров», — подтвердил Примаков РБК. В обсуждении будущей реформы участвует Дмитрий Козак, также сказал он, «и по его роду занятий, и по сфере ответственности эта тема входит в его компетенцию».

О сути предлагаемых изменений назначенный в июне руководителем Россотрудничества Примаков говорить отказался. На данном этапе обсуждения выносить в публичное пространство какие-либо идеи неправильно, уверен он.

О том, что власти пытаются найти механизмы более эффективного продвижения российских интересов за рубежом, собеседники РБК говорили и перед уходом из Россотрудничества его предыдущего руководителя, Элеоноры Митрофановой. Представляя 3 июля нового руководителя агентства, глава МИДа Сергей Лавров отметил, что с внесением поправок в Конституцию на направлении народной дипломатии появятся новые задачи.

Кто в России занимается «мягкой силой»

В последней версии Концепции внешней политики России «мягкая сила» называется неотъемлемой составляющей современной международной политики, а ее инструментами — возможности гражданского общества, информационно-коммуникационных, гуманитарных и других методов и технологий в дополнение к традиционным дипломатическим методам. К последним относят разного рода НКО, например фонд «Русский мир», получающие для работы государственные гранты, и СМИ — к примеру, RT, Sputnik.

Обновленное в 2008 году Россотрудничество (Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству) — основной государственный институт, реализующий многочисленные программы по поддержке соотечественников за рубежом, научных и гуманитарных связей, улучшению имиджа России, то есть всего того, что включает понятие «мягкая сила».

Что может быть реформировано

Обсуждаются разные варианты изменений в подходах России к «мягкой силе», рассказали два собеседника РБК. В частности, переподчинение агентства напрямую президенту (сейчас подотчетно Министерству иностранных дел) и создание отдельной государственной корпорации, которая оперировала бы проектами и средствами на их продвижение, рассказали три собеседника РБК.

Создание такой структуры позволило бы свободнее привлекать средства. Так, к примеру, устроено в ФРГ, где федеральным правительством было создано Германское общество международного сотрудничества (в форме общества с ограниченной ответственностью), поясняет один из источников.

То, что при обсуждении звучали такие идеи, Примаков опровергать не стал, но комментировать отказался.

Чего не хватает российской «мягкой силе»

Примаков известен своим скептическим отношением к традиционным формам продвижения России за рубежом — через выставки, конференции по русскому языку и культуре. Ранее он говорил, что гуманитарная составляющая российской внешней политики не должна сводиться только к культурной и образовательной, а должна пониматься и в значении, принятом на Западе, то есть как обеспечение качества жизни и прав человека.

Российские подходы эксперты часто критикуют, приводя в пример организацию продвижения гуманитарного сотрудничества США (через USAID), Германию (Goethe Institut и GIZ), Великобританию (British Council) и Францию (Alliance francais). USAID, например, имеет представительства в 80 странах, а проекты осуществляет в 100, бюджет агентства достигает $20 млрд. Среди поддерживаемых проектов не только культурные мероприятия, но и, например, вакцинация детей. Бюджет Россотрудничества — около 4 млрд руб.

В концептуальном плане при реформировании системы «мягкой силы» можно было бы обновить основные направления госполитики в сфере международного культурно-гуманитарного сотрудничества, утвержденные в 2010 году, которые сейчас стоило бы уточнить и конкретизировать, обращает внимание старший эксперт Центра перспективных управленческих решений Олег Шакиров.

«Если посмотреть на перечень направлений деятельности Россотрудничества, то создается впечатление, что оно должно делать все и сразу. Три больших блока — культурная дипломатия, работа с соотечественниками и содействие международному развитию — требуют разных подходов. Если смотреть на мировой опыт, то во многих странах эти функции разнесены по отдельным ведомствам», — указывает эксперт.

Основная форма присутствия Россотрудничества за рубежом — Российские центры науки и культуры, которые есть в 62 странах, еще в двух десятках государств сотрудники агентства работают в составе российских посольств.

Пока в составляемом международным консалтинговым агентством Portland рейтинге «мягкой силы» 30 стран позиции России снижаются. В 2016 году она была на 26-м месте (выше не поднималась), но уже в 2019-м опустилась на 30-е. Первое место в прошлом году занимала Франция, за которой шли Великобритания и Германия.

Источник: centralasia.mediap