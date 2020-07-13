«Это не от нас зависит»: Путин рассказал о вызовах, перед которыми оказалась Россия

Перед Россией стоит много вызовов, которые могут возникать незаметно, но этого они не менее острые.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, зачастую все зависит не от Москвы, а от позиции США, которую глава государства назвал «прискорбной».

«Вызовов перед страной очень много, часто, откровенно говоря, они возникают даже незаметно для многих, но их острота от этого не становится меньше», – сказал Путин в эфире телеканала «Россия 1» (цитата по РИА «Новости»).

Комментируя антироссийскую риторику в США, президент РФ заявил, что это «прискорбно», поскольку такое положение дел отражается на всей системе международных отношений и негативно влияет на российско-американский диалог. «Это не от нас зависит, это зависит от их (Штатов – ред.) внутриполитической ситуации. И то, что это там происходит, – в крупнейшей экономике мира, в крупнейшей ядерной, военной державе – это, конечно, прискорбно, потому что это отражается на всей системе международных отношений. И, конечно, негативно отражается на российско-американских отношениях», – сказал Путин, отвечая на вопрос о начавшейся избирательной кампании в США.

Тем не менее, как сказал глава российского государства, Россия, несмотря на это, по-прежнему относится к своим партнерам с уважением. Путин подчеркнул, что политика Москвы на международной арене должна соответствовать пословице «Мягко стелет, но жестко спать кладет». При этом президент РФ, слова которого приводит РБК, считает, что россияне, отстаивая свои интересы, не должны быть похожи на сумасшедших, «которым в руки попалась бритва и они бегают и ею размахивают, да еще и поносят всех разными неудобоваримыми выражениями».

Источник: newdaynews.ru