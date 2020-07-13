В Узбекистане за ночь выявили 196 новых случаев коронавируса. Всего 13193

По состоянию на 10:00 часов 13 июля количество зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане составляет 13193 (+196).

По данным Минздрава, 142 новых случая были зарегистрированы в Ташкенте, 25 - в Наманганской области, 20 - в Бухарской области, 9 - в Ферганской области.

В настоящее время в стране вылечились 7852 человека, инфицированных коронавирусом, 5280 пациентов проходят лечение, из них 43 находятся в тяжёлом состоянии, а 7 - в критическом.

Источник: centralasia.media