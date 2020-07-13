Индийская актриса Айшвария Рай заразилась коронавирусом

У суперзвезды Болливуда Амитабха Баччана, одного из самых титулованных актеров за всю историю индийского кино выявлен коронавирус.

Позднее коронавирусом заразились его сын - актер и продюсер Абхишек Баччан, невестка фотомодель и актриса Айшварии Рай и их 8-летняя дочь. Все они были госпитализированы в больницу Мумбаи.

Айшвария Рай Баччан индийская фотомодель и актриса, снимающаяся в основном в фильмах на хинди. Победительница конкурса «Мисс мира» 1994 года. В 2009 году получила четвёртую по величине государственную награду Индии Падма Шри. Офицер французского ордена искусств и литературы с 2012 года.

По данным университета Джонса Хопкинса, Индия стоит на третьем месте по числу выявленных случаев коронавируса, там почти 850 тыс. зараженных.

Источник: centralasia.media