В Казахстане за сутки выявили 1646 новых случаев коронавируса

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1646 заболевших коронавирусной инфекцией, из них 957 без клинических проявлений, сообщает оперативный штаб.
В разрезе регионов (общая/бессимптомные):
- Атырауская область - 266 / 220;
- город Алматы - 231 / 98;
- Карагандинская область - 176 / 102;
- город Нур-Султан - 123 / 54;
- Мангистауская область - 107 / 100;
- Восточно-Казахстанская область - 100 / 60;
- Западно-Казахстанская область - 99 / 53;
- город Шымкент - 81 / 16;
- Павлодарская область - 77 / 21;
- Жамбылская область - 71 / 53;
- Северо-Казахстанская область - 70 / 38;
- Актюбинская область - 63 / 40;
- Кызылординская область - 54 / 24;
- Костанайская область - 49 / 19;
- Акмолинская область - 35 / 22;
- Алматинская область - 34 / 27;
- Туркестанская область - 10 / 10.
Таким образом, на сегодняшний день всего в стране выявлено 59 899 случаев заражения коронавирусом, из них скончались 375 человек, выздоровели 33 814 пациентов.
Источник: centralasia.media
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