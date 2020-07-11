В Казахстане за сутки выявили 1708 случаев коронавируса

Ещё 1708 человек заразились коронавирусом в Казахстане за сутки, передает Сoronavirus2020.kz.
У 1010 человек нет клинических проявлений болезни. С начала эпидемии в Казахстане выявлено 56 455 заболевших коронавирусом.
По данным Национального центра общественного здравоохранения, всего по стране от коронавируса излечились 31 815 человек, скончались 280 пациентов.
По данным МВК, Минздрава и Сoronavirus2020.kz, скончались 264 человека.
Источник: centralasia.media
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