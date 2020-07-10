Президент Боливии и семь министров заразились COVID-19

Правительство Боливии подтвердило, что, по крайней мере, семь министров, включая министра здравоохранения, заразились коронавирусом.
Президент Боливии Жанин Аньес сообщила у себя на странице в твиттере, что у нее положительный результат на коронавирус. Аньес сказала, что у нее все «хорошо» и продолжает работать в изоляции. «Вместе мы выйдем из этого», - сказала она.
Правительство Боливии подтвердило, что, по крайней мере, семь министров, включая министра здравоохранения, заразились коронавирусом.
Латинская Америка стала эпицентром пандемии коронавируса. Вчера глава Национального учредительного собрания Венесуэлы Диосдадо Кабельо также сообщил в Twitter, что заразился новым коронавирусом и находится в изоляции.
До этого коронавирусом SARS-CoV-2 заразился президент Бразилии Жаир Болсонару. Он отрицал опасность заболевания и приравнивал вирус к «легкому гриппу». Бразилия по количеству заболевших и умерших находится на втором месте в мире.
Источник: centralasia.media
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