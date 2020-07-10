За ночь коронавирус обнаружили у 159 человек в 6 регионах Узбекистана

По состоянию на 10:00 часов 10 июня количество зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане составляет 11 723 (+ 159).
По данным Минздрава, 78 новых случаев коронавируса было зарегистрировано в карантинном центре под Ташкентом (все, прибывшие из-за рубежа), 29 - в Ташкенте, 10 - в Сурхандарьинской области, 5 - в Хорезмской области и 5 - в Джизакской области, 17 - в Навоийской области и 15 - в Самаркандской области.
В настоящее время в стране выздоровело 7 287 человек, инфицированных коронавирусом, 4 384 пациента проходят лечение, из них 42 находятся в тяжёлом состоянии, а 10 - в критическом.
Источник: centralasia.media
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