Помпео высказался в поддержку решения Трампа о выходе США из ВОЗ

9 июля ВОЗ объявила о согласии привлечь группу независимых экспертов для оценки реакции организации на пандемию.
Государственный секретарь США Майк Помпео выступил в защиту решения администрации президента Дональда Трампа о выходе из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), заявив, что агентство ООН не справляется со своими основными функциями.
«Всемирная организация здравоохранения снова и снова демонстрирует, что она страдает от недостатков, не позволяющих ей выполнять свою основную [миссию], которая заключается в том, чтобы предупреждать мир и предотвращать глобальные пандемии», — сказал Помпео журналистам 9 июля.
Администрация Трампа 6 июля уведомила генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, что Соединенные Штаты покинут ВОЗ ровно через год, поскольку недовольны действиями организации в свете пандемии коронавируса.
9 июля ВОЗ объявила о согласии привлечь группу независимых экспертов для оценки реакции организации на пандемию.
Помпео сказал, что ВОЗ до сих пор не получила от Китая ответов о «нулевом пациенте», а также о том, почему Пекин приостановил внутренние перевозки во время пандемии, но позволил своим гражданам выезжать за границу.
Соединенные Штаты — крупнейший финансовый донор ВОЗ, формирующий около 15 процентов ее бюджета.
Источник: Азаттык
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!