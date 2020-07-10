Помпео высказался в поддержку решения Трампа о выходе США из ВОЗ

9 июля ВОЗ объявила о согласии привлечь группу независимых экспертов для оценки реакции организации на пандемию.

Государственный секретарь США Майк Помпео выступил в защиту решения администрации президента Дональда Трампа о выходе из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), заявив, что агентство ООН не справляется со своими основными функциями.

«Всемирная организация здравоохранения снова и снова демонстрирует, что она страдает от недостатков, не позволяющих ей выполнять свою основную [миссию], которая заключается в том, чтобы предупреждать мир и предотвращать глобальные пандемии», — сказал Помпео журналистам 9 июля.

Администрация Трампа 6 июля уведомила генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, что Соединенные Штаты покинут ВОЗ ровно через год, поскольку недовольны действиями организации в свете пандемии коронавируса.

9 июля ВОЗ объявила о согласии привлечь группу независимых экспертов для оценки реакции организации на пандемию.

Помпео сказал, что ВОЗ до сих пор не получила от Китая ответов о «нулевом пациенте», а также о том, почему Пекин приостановил внутренние перевозки во время пандемии, но позволил своим гражданам выезжать за границу.

Соединенные Штаты — крупнейший финансовый донор ВОЗ, формирующий около 15 процентов ее бюджета.

Источник: Азаттык