В Таджикистане солдат проглотил 17 камней, чтобы освободиться от военной службы

Через неделю, еще находясь на лечении в госпитале, военнослужащий снова проглотил камни – на этот раз 10 штук.
В Таджикистане солдат срочной службы одного из войсковых частей Агентства по обеспечению специмуществом при правительстве проглотил 17 камней, чтобы его признали больным и освободили от прохождения дальнейшей службы, сообщает портал Asia-Plus со ссылкой на пресс-службу Военного суда Душанбинского гарнизона.
Солдат был призван в армию в ноябре 2019 года, но уже через месяц новобранец проглотил семь камней и был госпитализирован в хирургическое отделение центрального военного госпиталя Минобороны Таджикистана.
Через неделю, еще находясь на лечении в госпитале, военнослужащий снова проглотил камни – на этот раз 10 штук.
В результате его признали виновным по части 2 статьи 376 (уклонение от исполнения обязанностей военной службы путем членовредительства, совершенное повторно) Уголовного кодекса Таджикистана.
Военный суд Душанбинского гарнизона приговорил его к двум годам лишения свободы.
Источник: centralasia.media
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