В Токио зафиксировали рекордно высокий прирост новых случаев COVID-19

В японской столице за минувшие сутки выявлено 224 новых случая заражения коронавирусом, передает Интерфакс со ссылкой на азиатские СМИ.

Отмечается, что это самый большой прирост новых случаев с 17 апреля, когда был установлен предыдущий антирекорд в 206 случаев.

В конце мая в Токио и других регионах страны сняли режим чрезвычайного положения. Однако на протяжении последней недели количество новых случаев коронавируса в сутки увеличивается.

За время пандемии в Японии в общей сложности зарегистрировано более 20 тыс. случаев COVID-19, около 1 тыс. человек скончалось.

Источник: Кабар