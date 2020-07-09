В Казахстане за сутки выявили почти 2 тысячи зараженных коронавирусом

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1 тысяча 962 новых случая заражения коронавирусом.

Об этом сообщается на сайте coronavirus2020.kz.

По данным оперативного штаба, на 23:59 8 июля в республике выявлено 753 зараженных коронавирусом с симптомами и 1 тысяча 209 бессимптомных носителей.

Всего в стране выявлено 53 тысячи 21 заболевших коронавирусной инфекцией. Выздоровели 35 тысяч 137 человек.

Количество летальных исходов от коронавируса в Казахстане составляет 264 случая.

Источник: Элгезит