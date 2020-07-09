Число случаев коронавируса в Узбекистане достигло 11259

По состоянию на 10:00 часов 9 июля количество зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане составляет 11259 (+ 167).
По данным Минздрава, 64 новых случая было зарегистрировано среди граждан, помещённых в Карантинный центр (все из-за рубежа), 64 - в Ташкенте, 3 - в Ферганской области, 11 - в Кашкадарьинской области, 9 - в Наманганской области, 16 - в Джизакской области.
В настоящее время в стране вылечились 7060 человек, инфицированных коронавирусом, 4152 пациента проходят лечение, из них 31 находится в тяжёлом состоянии, а 12 - в критическом.
Источник: centralasia.media
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!