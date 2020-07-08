США официально уведомили ООН о намерении выйти из ВОЗ

США являются крупнейшим донором ВОЗ, они обеспечивают около 15 процентов бюджета этой организации.

Соединенные Штаты официально уведомили Организацию Объединенных Наций о своем выходе из состава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) после резкой критики со стороны президента США Дональда Трампа в отношении ВОЗ. Вашингтон 6 июля уведомил генерального секретаря ООН Антониу Гуттериша, что США выйдут из состава Всемирной организации здравоохранения ровно через год.

США являются крупнейшим донором ВОЗ, они обеспечивают около 15 процентов бюджета этой организации. Трамп ранее обвинил ВОЗ в игнорировании «достоверных сообщений» о распространении новой коронавирусной инфекции в Китае и в том, что организация действовала слишком медленно и поддавалась на давление со стороны Пекина.

Пандемия вызвала резкое замедление темпов мировой экономики и всплеск безработицы, угрожая политическому будущему Трампа, который стремится быть переизбранным на второй срок в ноябре. Безработица в США выросла с полувекового минимума на уровне около 3,5 процента в начале года до почти 15 процентов в апреле.

Трамп неоднократно становился объектом критики политических оппонентов в связи со своими действиями по обузданию эпидемии в Соединенных Штатах, где зарегистрировано наибольшее число инфицированных и летальных случаев от COVID-19 в мире. Критики говорят, что Трамп пытается переложить вину на ВОЗ.

Булак: Азаттык