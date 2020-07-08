В Узбекистане за сутки выявили 379 случаев заражения COVID-19. Всего 10838

По состоянию на 8 июля 10:00 часов по местному времени в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 10838, сообщила пресс-служба Минздрава РУз.

За сутки в стране были выявлены 379 случаев заражения COVID-19, выздоровели от короновирусной инфекции 386 человек, скончались 4 пациента.

В Узбекистане карантин продлён до 1 августа. В стране действует ограничения и правила режима цветовой («красный», «желтый» и «зеленый») уровни карантина. С 1 июля текущего года в стране ужесточили карантинные меры.

По субботам и воскресеньям в желтых и красных зонах ограничат движение общественного транспорта. Пассажирам, прибывающим из стран со сложной санитарно-эпидемиологической ситуацией, могут проводить карантин в гостинице за свой счет. Частным клиникам разрешили проводить тесты на коронавирус.

С 5 июля пациенты с лёгкой формой коронивируса получают лечения в домашних условиях под наблюдением врачей.

В Узбекистане от коронавируса выздоровели 6 тыс. 811 человек, скончались – 41 пациент. Лечение проходит 3 тыс. 986 пациентов. Из них у 24 пациентов положение тяжёлое, 13 – крайне тяжёлое.

Источник: Кабар