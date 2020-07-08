ВОЗ признала возможную передачу коронавируса по воздуху

ВОЗ заявляла, что вирус, вызывающий респираторное заболевание COVID-19, распространяется главным образом через мелкие капли, выделяющиеся из дыхательных органов зараженного человека.

Всемирная организация здравоохранения признала факты распространения коронавируса по воздуху после того, как группа ученых призвала организацию обновить свои рекомендации по профилактике Covid-19, сообщает Reuters.

«Мы признаем возможность распространения коронавируса по воздуху, как одного из способов передачи COVID-19», - сказала на брифинге Мария Ван Керхове, технический руководитель ВОЗ по коронавирусу.

ВОЗ заявляла, что вирус, вызывающий респираторное заболевание COVID-19, распространяется главным образом через мелкие капли, выделяющиеся из дыхательных органов зараженного человека.

Ранее группа ученных изложила мнение, что вирус может распространяться через мельчайшие частицы, которые задерживаются в воздухе внутри помещений и призвала ВОЗ пересмотреть свои рекомендации по профилактике коронавируса

Источник: centralasia.media