На утро 8 июля в Казахстане число заболевших коронавирусом превысило 51 тысячи

Таким образом, всего в стране выявлено 51 059 заболевших коронавирусной инфекцией.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1376 заболевших коронавирусной инфекцией, из них 847 без клинических проявлений, сообщает оперативный штаб.

В разрезе регионов (общая/бессимптомные):

- Атырауская область - 264 / 177;

- Карагандинская область - 184 / 120;

- город Алматы - 143 / 73;

- Восточно-Казахстанская область - 135 / 69;

- Западно-Казахстанская область - 86 / 63;

- Мангистауская область - 82 / 78;

- Жамбылская область - 77 / 31;

- город Нур-Султан - 73 / 43;

- город Шымкент - 65 / 32;

- Алматинская область - 59 / 51;

- Павлодарская область - 47 / 30;

- Костанайская область - 42 / 26;

- Кызылординская область - 31 / 15;

- Акмолинская область - 28 / 24;

- Северо-Казахстанская область - 28/ 9;

- Актюбинская область - 22 / 2;

- Туркестанская область - 10 / 4.

Таким образом, всего в стране выявлено 51 059 заболевших коронавирусной инфекцией.

Источник: centralasia.media