На утро 8 июля в Казахстане число заболевших коронавирусом превысило 51 тысячи

Таким образом, всего в стране выявлено 51 059 заболевших коронавирусной инфекцией.
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1376 заболевших коронавирусной инфекцией, из них 847 без клинических проявлений, сообщает оперативный штаб.
В разрезе регионов (общая/бессимптомные):
- Атырауская область - 264 / 177;
- Карагандинская область - 184 / 120;
- город Алматы - 143 / 73;
- Восточно-Казахстанская область - 135 / 69;
- Западно-Казахстанская область - 86 / 63;
- Мангистауская область - 82 / 78;
- Жамбылская область - 77 / 31;
- город Нур-Султан - 73 / 43;
- город Шымкент - 65 / 32;
- Алматинская область - 59 / 51;
- Павлодарская область - 47 / 30;
- Костанайская область - 42 / 26;
- Кызылординская область - 31 / 15;
- Акмолинская область - 28 / 24;
- Северо-Казахстанская область - 28/ 9;
- Актюбинская область - 22 / 2;
- Туркестанская область - 10 / 4.
Таким образом, всего в стране выявлено 51 059 заболевших коронавирусной инфекцией.
Источник: centralasia.media
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