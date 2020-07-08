Президент Бразилии Болсонару заразился коронавирусом

Президент Бразилии Жаир Болсонару объявил в телеинтервью о состоянии своего здоровья - результаты теста на коронавирус оказались положительными.

Днём ранее Болсонару прошёл четвёртый тест – при нарастающих симптомах, в частности, высокой температуре. Как замечает Би-би-си, Болсонару неоднократно публично заявлял о преувеличенных опасениях общества в связи с наступлением вируса, называя его "незначительной простудой" и подчёркивая, что он не подвергнется каким-либо серьёзным последствиям заражения. Он также призывал региональных губернаторов смягчить ограничительные меры, которые, по его словам, причиняют ущерб экономике. В понедельник президент объявил об ослаблении строгих требований к ношению масок.

В телеинтервью во вторник он рассказал о повышенной температуре, которая однако, уже "понизилась, и он чувствует себя очень хорошо".

По словам Болсонару, он начал испытывать симптомы заболевания в воскресенье: у него повысилась температура, усилился кашель и ухудшилось общее самочувствие. В понедельник он почувствовал ухудшение и сделал ещё один тест на коронавирус.

Ранее, в апреле Жаир Болсонару говорил, что даже если он заразится коронавирусом, то не станет беспокоиться, и самое худшее, что с ним могло бы произойти, это лёгкий грипп или незначительная простуда.

Когда президент Бразилии делал это заявления, число смертей в стране, продолжало оставаться на уровне 3 тысяч, а число инфицированных составляло примерно 40 тысяч.

Но вскоре показатели эпидемии резко выросли. 6 июля число смертельных случаев превысило 65 000, а число заразившихся превысило 1 600 000.

Несмотря на растущее число жертв и инфицированных, президент Болсонару утверждал, что региональные карантинные меры приводят к более тяжёлым последствиям, чем собственно вирус. Болсонару обвинил прессу в распространении панических настроений и паранойи.

Источник: Азаттык