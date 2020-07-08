В Казахстане произошло массовое отравление суррогатным алкоголем. Скончались 23 человека

Массовое отравление алкоголем кустарного производства в нескольких регионах Казахстана унесло жизни уже 23 человек, сообщает nur.kz.
Подпольный цех по производству суррогатного алкоголя обнаружили в Атбасарском районе Акмолинской области.
Сообщается, что местный житель приобрел с рук 5 тонн этилового спирта. Его привезли из Петропавловска. Опасную жидкость разливали в пятилитровые бутылки и реализовывали на территории двух областей.
В итоге от острой интоксикации в Костанайской области умерло 11 человек, в Акмолинской — 12, шестеро находятся в тяжелом состоянии в реанимации. Среди жертв суррогата есть несовершеннолетний.
Эксперты заявили, что норма этилового спирта в опасной жидкости была превышена в 20 раз.
Правоохранители предупреждают, что так как алкоголь был изъят еще не весь, число жертв может увеличиться. Пострадавшие отмечают то, что водка, которую приобретали у знакомых и употребляли, ничем фактически не отличалась от настоящей лицензированной.
Источник: Элгезит
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