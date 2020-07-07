Генсек ООН Антониу Гутерреш рассказал о двух сценариях, которые ждут мир после пандемии коронавируса.

Однако, генсек ООН рассказал и о "пессимистичном" сценарии, если страны не скоординируют действия.

Первый, "оптимистический" подразумевает, что страны справятся с нынешней ситуацией. Северные государства разработают успешный план восстановления, а развивающиеся — получат помощь. Также Гутерреш выразил надежду, что вакцина от коронавируса появится в течение девяти месяцев и она станет доступной для всех. По его мнению, если события будут развиваться в этом направлении, а экономика будет восстанавливаться, то мир начнет двигаться в направлении, чтобы через два-три года вернуться к нормальному состоянию.

Однако, генсек ООН рассказал и о "пессимистичном" сценарии, если страны не скоординируют действия. По его мнению, будут возникать новые вспышке вируса, а ситуация в развивающихся странах ухудшится. Также возможен вариант, что работа над вакциной затянется или за нее начнется жесткая конкуренция и она достанется странам с экономическими возможностями.

Кроме того, по мнению Гутерреша, каждая страна будет жить самостоятельно, а мир не сможет организовать единое управление для решения общих проблем. В результате, предупреждает генсек ООН, может наступить глобальная депрессия, которая продлится минимум пять-семь лет, прежде чем сформируется "новая нормальность"

Источник: ria.ru