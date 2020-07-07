Президент Туркменистана ушел в отпуск

Глава государства посвящает свой досуг научной деятельности и различным видам творчества, в том числе литературному труду, работая над новыми произведениями, а также музыкальному искусству.

Президент Тукрменистана Гурбангулы Бердымухамедов 6 июля ушел отпуск, который проведет «в одном из курортных центров страны», сообщает госинформагентство ТДХ.

На состоявшемся на минувшей неделе расширенном заседании Кабинета Министров, посвящённом итогам первого полугодия, глава государства объявил о предоставлении руководительскому корпусу страны с 7 июля по 6 августа очередного трудового отпуска, во время которого члены правительства смогут отдохнуть в отечественных здравницах.

"Глава государства посвящает свой досуг научной деятельности и различным видам творчества, в том числе литературному труду, работая над новыми произведениями, а также музыкальному искусству. Одними из любимых видов времяпрепровождения в период отпуска и в выходные дни для туркменского лидера - конные прогулки и общение с ахалтекинскими скакунами, велопробеги, заезды на спортивных автомобилях", - отмечает издание.

Источник: centralasia.media