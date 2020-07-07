Президент Туркменистана ушел в отпуск

Глава государства посвящает свой досуг научной деятельности и различным видам творчества, в том числе литературному труду, работая над новыми произведениями, а также музыкальному искусству.
Президент Тукрменистана Гурбангулы Бердымухамедов 6 июля ушел отпуск, который проведет «в одном из курортных центров страны», сообщает госинформагентство ТДХ.
На состоявшемся на минувшей неделе расширенном заседании Кабинета Министров, посвящённом итогам первого полугодия, глава государства объявил о предоставлении руководительскому корпусу страны с 7 июля по 6 августа очередного трудового отпуска, во время которого члены правительства смогут отдохнуть в отечественных здравницах.
"Глава государства посвящает свой досуг научной деятельности и различным видам творчества, в том числе литературному труду, работая над новыми произведениями, а также музыкальному искусству. Одними из любимых видов времяпрепровождения в период отпуска и в выходные дни для туркменского лидера - конные прогулки и общение с ахалтекинскими скакунами, велопробеги, заезды на спортивных автомобилях", - отмечает издание.
Источник: centralasia.media
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!