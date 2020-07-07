США решили не давать визы иностранным студентам, чьи занятия перенесены онлайн

США не будут выдавать визы иностранным студентам, если все их занятия этой осенью перенесены в онлайн-режим.

Такие инструкции 6 июля выпустили миграционные власти страны. Данное решение может затронуть сотни тысяч учащихся в США. В официальном заявлении также говорится, что этим студентам не позволят въехать на американскую территорию.

«Студенты, в настоящее время находящиеся в Соединенных и Штатах обучающиеся по таким программам, должны покинуть страну или принять другие меры, например, перевестись в учебные заведения, где занятия с личным посещением сохранятся на законном основании. В противном случае им могут грозить иммиграционные последствия, в частности, но не только, запуск процедуры выдворения», - также говорится в документе.

Инструкции касаются лиц с типами виз F-1 и M-1. Они выдаются для получения академического и профессионального образования. В 2018 - 2019 учебном году было выдано почти 389 тысяч виз первого типа и более 9,5 тысячи – второго типа. Всего в Штатах обучается почти 1,1 миллиона иностранцев.

Это заявление застало врасплох учебные заведения. Американский совет образования, который объединяет около 1700 учебных заведений страны, назвал новые инструкции «внушающими ужас».

«Эти инструкции вызывают больше вопросов, чем дают ответов, и, к сожалению, несут больше вреда, чем пользы», - говорится в заявлении организации.

Большинство колледжей и университетов пока не объявили о своих планах на осень. Некоторые намерены полностью перейти на онлайн-обучение, другие рассматривают гибридные модели, сочетающие занятия онлайн и в аудиториях. 6 июля о своих планах объявил Гарвардский университет. На территории вуза сможет находиться до 40 процентов студентов, в том числе первокурсников, но все обучение будет вестись онлайн.

Источник: Азаттык